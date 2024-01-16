岸田內閣支持率 回升5個百分點

岸田內閣支持率連續3次落在20%至30%之間水平。此次不支持率為57.5%，較上次下跌7.9個百分點，但仍處於高位。而岸田的政權運營似乎依舊形勢嚴峻，就元旦能登半島地震救災應對，61.6%的受訪者認為岸田文雄沒有充分發揮領導能力。

至於執政自民黨派系發生政治集資宴會收回扣事件，86.6%的受訪者認為有必要實施《政治資金規正法》嚴格化和嚴罰化等法律修改。關於自民黨派系，認為「應取消」和「傾向應取消」的回答合計達到80.2%。對於自民黨在政治集資宴會事件後採取措施防止再次發生，75.1%的受訪者表示沒有不期待，22.4%表示期待。有關加薪幅度超過物價上漲，認為不會實現的回答佔85%，會實現佔11.4%。