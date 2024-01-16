共和黨首場總統初選 特朗普籲冒嚴寒投票

艾奧瓦州最後拉票 民調領先黑莉德桑蒂斯 美國共和黨首場總統初選當地時間昨日在艾奧瓦州黨團會議舉行，受冬季風暴影響，選民將要冒着攝氏0度以下的低溫投票，或影響投票率。民調支持度繼續大幅領先的前總統特朗普，周日在最後拉票中呼籲支持者無懼嚴寒投票，為他帶來決定性的勝利。

艾奧瓦州《得梅因紀事報》選前最後民調顯示，特朗普支持度高達接近50％，而前美國駐聯合國大使黑莉和佛羅里達州州長德桑蒂斯正爭奪第二，支持度分別為20％和16％。特朗普在印第安諾拉集會上形容，政府竭盡所能奪走選民的聲音，而明天是反擊的時候。他聲稱自己面臨的4項起訴是受政治驅動，又稱2020年選舉結果虛假。

昔日對手魯比奧撐特 特朗普也提到北韓領袖金正恩，形容對方非常聰明、非常強硬，兩人相處得非常好，因此兩國當時很安全。他指美國原本將與北韓開戰，對方擁有龐大的核武庫，規模可能不亞於任何人。集會期間，有抗議氣候變化的示威者手持橫額高呼「特朗普，氣候罪犯」，被警衞趕出會場。特朗普指示威者年輕、不成熟，認為他們對抗石油基本上是要求美國關閉。

特朗普昔日對手、佛羅里達州聯邦參議員魯比奧周日也表態支持特朗普，未選擇家鄉的州長德桑蒂斯，也未選擇在自己2016年總統競選失敗後給予支持的黑莉。艾奧瓦州共和黨主席考夫曼（Jeff Kaufmann）預計，天氣寒冷不會對投票率造成太大影響。

黑莉集會因天氣取消 黑莉和德桑蒂斯也前往艾奧瓦州拉票，其中黑莉有一場集會因惡劣天氣被迫取消。曾考慮參選總統的前馬里蘭州州長霍根，周日公開宣布支持黑莉，相信有助提升後者選情。另有共和黨人認為，黑莉已把目光放在新罕布什爾州的初選，並認為她有機會勝出，這將令德桑蒂斯的選情更為嚴峻。本報綜合報道