德被指設想北約與俄開戰

【本報綜合報道】俄烏衝突即將踏入第3年，德國傳媒周日引述軍方內部文件披露，該國聯邦國防軍設想俄羅斯今年中旬擊退烏克蘭軍隊，並在2025年夏天與北約正式爆發戰爭。

指烏軍將被擊退 德國《圖片報》引述德國聯邦國防軍一份秘密文件，設想俄羅斯今年2月發起新一輪動員徵召20萬軍人後，在春季對烏克蘭發動攻勢，在6月前將擊退烏軍，並在7月開始攻擊西方，最初隱蔽行動，後來愈來愈公開。文件預計俄方主要向波羅的海國家發動網絡攻擊和其他形式的混合戰爭。一旦發生衝突，俄羅斯以此為藉口在其境內和白羅斯發動大規模演習。

文件設想，俄羅斯將於今年10月在加里寧格勒部署軍隊和中程導彈令局勢升級。位於立陶宛和波蘭邊境西南方的蘇瓦烏基走廊地區，12月開始將不斷發生人為引發的邊境衝突和騷亂，造成大量傷亡。美國可能在11月大選後數周內失去領導人之際，俄羅斯則在白羅斯支持下，在北約領土重演2014年吞併克里米亞的同類事件。

北約2025年5月或決定採取威懾措施，向東翼部署30萬軍隊，包括3萬名德國聯邦國防軍士兵。報道指，設想場景在此後30天結束，未說明北約能否抑制俄羅斯。