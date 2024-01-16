俄大幅提高長程導彈無人機產量

【本報綜合報道】俄羅斯近期加強空襲烏克蘭，英國傳媒周日報道，雖然俄羅斯受到西方國家經濟制裁，但每月生產的長程導彈數量，由開戰之初的40枚增加60枚至100枚，每月亦有300架攻擊無人機出廠，現時更得到「外援」伊朗及北韓的協助。

烏克蘭首都基輔官員表示，俄羅斯單是去年12月29日至今年1月2日，對烏克蘭使用的自殺式無人機及導彈數量超過500件，主要目標是國防工業，與上一個冬天的重點目標是能源基礎設施不同。為了瓦解烏克蘭防空力量，俄羅斯的大規模空襲呈現固定模式，首先派出飛行速度較慢的自殺式無人機，之後是亞音速飛行的巡航導彈，它們都是較易被截擊的空中目標；最後一擊由可以高超音速飛行的彈道導彈負責。

與俄羅斯多層次空襲行動一樣，烏克蘭防空力量由多層級組成，第一層級是機動防空部隊，利用車載刺針防空導彈或重型機槍，對付自殺式無人機甚至亞音速飛行的巡航導彈；第二層級是德國、法國、意大利提供的中程防空系統，攔截突破第一層級的自殺式無人機及巡航導彈。最後一層級是美國製愛國者防空系統，它們對付彈道導彈，但烏克蘭擁有的愛國者導彈攔截器不多，更因外界需求甚大而供應短缺。

料伊朗及北韓援助 雖然俄羅斯提高長程導彈及攻擊無人機的每月產量，但無法實現持續大規模空襲烏克蘭，必須停止空襲數個月以便儲備足夠彈藥，伊朗及北韓分別援助攻擊無人機及彈道導彈可以補充俄方部分戰力。烏克蘭總統澤連斯基上周五承認，在面對俄羅斯彈道導彈攻擊時，烏克蘭缺乏合適的防空系統，包括沒有足夠的愛國者防空系統。