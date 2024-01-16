烏克蘭稱擊落俄羅斯預警機指揮機

【本報綜合報道】烏克蘭軍方周一宣稱，前一天在東部亞速海實施防空作戰，成功擊落俄羅斯一架空中預警機及一架空中指揮機；俄羅斯國防部暫時未回應事件。分析認為一旦消息屬實，這代表烏克蘭進一步削弱俄羅斯發動遠程空中攻擊的能力。

事發於亞速海東面 烏克蘭空軍表示，在亞速海上空摧毀俄羅斯一架A50空中預警機及一架伊爾22M空中指揮機；烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫向美國軍事新聞網站The War Zone證實，俄羅斯一架A50空中預警機被摧毀，另有一架伊爾22M空中指揮機受損。烏克蘭傳媒RBC周日報道，事發在亞速海西部海域上空，時間是當日晚上9時。俄羅斯有接近官方渠道的軍事博客稱，涉事伊爾22M空中指揮機事後成功降落，但出現傷亡情況。

亞速海西面是俄羅斯佔領的克里米亞半島，東面是俄羅斯本土，北面接壤烏克蘭東部，南部連接黑海的出入口是俄羅斯克里米亞大橋。烏克蘭過去一年採用新式防空戰術，把西方國家援助的愛國者防空系統，「推前」部署至作戰範圍深入俄羅斯境內的地區，變相令俄羅斯要從更遠的安全距離，對烏克蘭境內目標投放彈藥空襲。

分析指出，A50空中預警機有助俄羅斯掌握烏克蘭空域形勢，包括探測來襲巡航導彈及自殺式無人機，並為友軍戰機及防空部隊提供指揮及控制、態勢感知等。它們數量極少但需求甚大，外界估計大約現存10架，只有一半可以隨時候命出擊。伊爾22M空中指揮機與A50空中預警機同樣重要，兩者出現損失均對俄羅斯是重大打擊。