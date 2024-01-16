朝試射固體燃料彈道導彈

驗證高超音速彈頭 韓斥挑釁 北韓官媒朝中社昨日證實，北韓導彈總局前一天試射一枚使用固體燃料、搭載高超音速機動型操縱彈頭的中遠程彈道導彈，宣稱任務取得圓滿成功。南韓國防部回應時提出嚴正警告，批評北韓此舉是明顯的挑釁，要求立即停止。

朝中社報道，今次試射目的是驗證中遠程級高超音速機動型操縱彈頭的滑翔及機動飛行特點，以及新研發的多級大功率固體燃料發動機的可靠性，沒有對周邊國家安全造成任何影響，也與地區形勢毫無相關。

北韓導彈總局解釋，今次試射是總局及其所屬國防科學研究所，為國家研發「強而有力」武器系統的例行活動之一部分。

根據朝中社去年11月15日報道，北韓導彈工業部門成功研發具有重大戰略意義的新型中程彈道導彈用大功率固體燃料發動機，並且分別同年11月11日及14日成功實施第一級發動機及第二級發動機的首次地上點火試驗。北韓導彈總局當時稱，試驗是應對國家面臨嚴重且不穩定的安全環境，以及敵對勢力軍事陰謀勾結將變本加厲。

射向東部海域 高度達50公里 北韓沒有公開今次試射的中遠程彈道導彈詳細數據，南韓聯合參謀本部周日表示，這枚北韓導彈當地時間下午2時55分向朝鮮半島東部海域方向發射，飛行大約1,000公里；日本防衞省指該枚北韓導彈飛行至少500公里，最高飛行高度50公里，發射後不足12分鐘墜落在朝鮮半島東部海岸附近海域，未有落入日本專屬經濟區海域。

南韓國防部昨日表示，北韓違反聯合國安理會決議禁止使用彈道導彈技術的規定，南韓軍方正在為遏制及應對北韓的各種導彈威脅，提高與美國的一體化延伸威懾之執行能力，同時加強自身的三軸體系等自主應對能力；又警告若北韓對南韓發起直接挑釁，韓方將按照「立即、強而有力、反制到底」的原則，作出壓倒性的應對。

固體燃料彈有利突襲美國 這是北韓今年首次發射彈道導彈，上一次是去年12月18日發射火星18型洲際彈道導彈。根據美國國防部的分類，中遠程彈道導彈射程介乎3,000公里至5,500公里；南韓傳媒指出，固體燃料比液體燃料的優勢是增加中遠程彈道導彈射程，並省略注入燃料的程序而有利突襲，北韓可以使用它打擊美國關島及阿拉斯加州的軍事目標。本報綜合報道