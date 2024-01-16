奧斯汀留醫兩周 額外護理 出院無期

奧斯汀

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀上周一因前列腺切除手術的併發症入院，至今過去兩周仍然留醫，出院無期。白宮國家安全委員會發言人柯比周日透露，他認為奧斯汀正在遵照醫囑接受額外護理。

美國國防部發言人賴德周日例行公布，表示奧斯汀仍然在沃爾特里德國家軍方醫院住院治療，狀況良好，但無出院日期新消息。柯比同日接受美國傳媒採訪，被問及為何奧斯汀能夠工作但仍然留院。他稱據自己理解，當事人是遵照醫囑，並就自身需要的額外護理諮詢醫生意見，但很明顯醫生認為需要護理。

白宮稱曾參與襲也門叛軍行動 主持人提到，去年12月底至本月中東和歐洲戰火連連，且中國備受關注之際，總統拜登卻不知道奧斯汀入院，令外界對白宮和國防部長之間鮮少接觸感到驚訝。柯比強調，總統、國防部長和國務卿之間有例行定期溝通。他舉例，當官員決定在聖誕節及接下來數天發動軍事打擊，通常情況下都會預先批准行動，奧斯汀參與討論。柯比指出，數天前晚上官員討論襲擊也門叛軍青年運動據點，奧斯汀在病房也積極參與討論。

柯比強調，外界要記住內閣官員不必每天坐在一起討論，作出每一個決定，國家安全方面的很多工作都是在幕僚層面完成，但承認作為三軍總司令的拜登不知道國防部長患病是一個問題，對方已經談到這一點，事情不應該如此。他指，此次事件需要得到更多答案，五角大樓正在調查。