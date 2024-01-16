王毅晤埃及外長 支持加薩巴人治巴

中方再向加薩提供援助

王毅強調，巴勒斯坦問題已經延宕76年，這一歷史不公不能再繼續下去。針對當前加薩局勢，中方認為：第一，盡快停火止戰是當前壓倒一切的首要任務。第二，確保人道救援是刻不容緩的道義責任。中方決定向加薩地帶民眾提供第3批人道主義緊急援助。第三，加薩地帶未來安排必須充分尊重巴勒斯坦人民意願，「巴人治巴」是探討加薩未來的基本原則，增強巴勒斯坦民族權力機構權威、支持巴勒斯坦實現內部和解是落實加薩「巴人治巴」的現實途徑，國際社會應認真傾聽地區國家的合理關切，加薩未來治理應是通向兩國方案的重要一步。第四，落實兩國方案是實現巴勒斯坦問題公正解決的必由之路。