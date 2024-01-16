王毅晤埃及外長 支持加薩巴人治巴
【本報綜合報道】中國外交部長王毅周日在埃及開羅與埃及外交部長舒克里會談後見記者，王毅指出巴勒斯坦加薩地帶衝突持續升級，造成大規模無辜平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，負面外溢效應加速擴散。中方始終站在公平正義一邊，與阿拉伯、回教國家一道致力於停火止暴，為保護平民安危盡己所能，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決不懈努力。
中方再向加薩提供援助
王毅強調，巴勒斯坦問題已經延宕76年，這一歷史不公不能再繼續下去。針對當前加薩局勢，中方認為：第一，盡快停火止戰是當前壓倒一切的首要任務。第二，確保人道救援是刻不容緩的道義責任。中方決定向加薩地帶民眾提供第3批人道主義緊急援助。第三，加薩地帶未來安排必須充分尊重巴勒斯坦人民意願，「巴人治巴」是探討加薩未來的基本原則，增強巴勒斯坦民族權力機構權威、支持巴勒斯坦實現內部和解是落實加薩「巴人治巴」的現實途徑，國際社會應認真傾聽地區國家的合理關切，加薩未來治理應是通向兩國方案的重要一步。第四，落實兩國方案是實現巴勒斯坦問題公正解決的必由之路。
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