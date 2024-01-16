也門叛軍 報復據點遭轟炸 導彈射向美艦

紅海局勢升溫 卡塔爾燃料船停駛經 也門叛軍青年運動上周五及上周六遭美英兩國聯手大規模空襲後，周日再度向紅海發射反艦導彈還擊試圖報復，但遭美方派出戰機擊落。面對區內海域安全形勢惡化，卡塔爾暫停安排液化天然氣運輸船，駛經紅海南部曼德海峽。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間周日下午4時45分，一枚反艦巡航導彈從伊朗支持的青年運動根據地，射向在紅海南部海域活動的美國海軍神盾驅逐艦拉布恩號，但導彈在也門紅海城市荷台達海岸附近被美國戰機擊落，未有造成人員傷亡或裝備損失。美國軍事新聞網站The War Zone引述美國國防部官員報道，執行今次截擊任務的美方戰機來自陸上基地，這是美軍與青年運動交火以來首次出動陸基戰機接戰，以往都是出動航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機。

美首派陸基戰機截擊導彈 拉布恩號沒有參與上周五及上周六空襲青年運動的行動，美方在第一天空襲行動中，出動艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與梅森號、巡航導彈核潛艇佛羅里達號；在第二天小規模的空襲行動中，美方派出神盾驅逐艦卡尼號。

美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）上周五透露，青年運動當天受襲後隨即回應，向紅海發射一枚反艦彈道導彈報復，但未有擊中任何船艦。

外界關注美國與英國空襲青年運動的行動會否陸續有來，根據上周六拍攝的紅海衞星圖像，至少5艘美英兩軍艦艇分兩批在區內部署，第一批有3艘軍艦，分別是艾森豪威爾號、菲律賓海號、英國驅逐艦鑽石號，位置是沙特阿拉伯西南部對出海域；餘下兩艘是美國神盾驅逐艦，位於荷台達對出海域；兩批軍艦相距290公里。

美國傳媒周日報道，船舶追蹤數據顯示自上周五以來，5艘原定穿越曼德海峽的卡塔爾液化天然氣運輸船已經靠岸，3艘在阿曼沿海停頓，一艘在紅海，餘下一艘在埃及蘇彝士運河附近的地中海。在軍事打擊青年運動後，美英兩國為首的聯合海上部隊已經建議商船遠離紅海南部危險海域，至少3間大型油輪營運商表示將照辦。

南韓擬派部隊紅海援英美 南韓傳媒昨日引述消息報道，一旦紅海軍事衝突升級，南韓政府考慮指示海軍清海部隊，支援美英兩國對青年運動的軍事行動。南韓高級政府官員表示，美國要求國際社會加入行動，南韓軍方將不得不為地區穩定作出貢獻，但估計韓軍不會加入直接打擊青年運動，而是進行防禦行動，例如攔截青年運動的無人機。清海部隊隸屬由39個國家組成的第153聯合特遣部隊，主要行動區域是與也門接壤的亞丁灣及紅海。本報綜合報道