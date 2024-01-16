老翁買錯機票 東航一度拒退全費

【本報綜合報道】上海市一名龔姓老翁近日在東方航空App（應用程式）購買一張從上海飛往澳洲機票，票價連稅為6,338元（人民幣‧下同，約6,970港元）。僅付款1分鐘後，他發現自己買錯日期，遂要求退款，卻僅獲退269元（約296港元），其餘均為手續費。他聯絡客服，對方表示無法全額退款。內媒周日報道，經協商後，龔男可自行購買一張新機票，東航承諾補償差價與「改簽費」。

龔男近日在東方航空App上購買一張於上周三從上海飛往澳洲機票，付款後才發現買錯日期。他隨即在App選擇「取消訂閱」，前後不過數分鐘，只收回小部分退款金額，其餘5,340元（約5,873港元）屬於「手續費」。

最終准購新機票 工作人員表示，客票上若帶有「不可退票」的字樣，只能退還除了燃油附加費之外其他稅費，無法進一步申訴。

龔男不滿東方航空App在其付款的時候，系統並未明確彈出窗口通知，沒盡告知義務。東方航空最後與龔男達成初步協商方案，讓對方再次購買一張新機票。