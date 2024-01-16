杭州22.6℃ 破歷年1月中旬紀錄

杭州周日早上最低氣溫6.2℃，上午11時氣溫已升至15.2℃，並於下午3時04分打破紀錄。此前杭州1月14日最高溫紀錄為21.6℃，出現於2002年。據報，小寒節氣期間杭州大幅度回暖，意味着冷空氣將至。截至周日，杭州已連續三天平均氣溫超過10℃，預計本周連續5天平均氣溫也高於10℃。小寒節氣中杭州的天氣如此暖和，在史上不多見。

中央氣象台預計，昨日起至周五，西南地區、陝西、山西、黃淮、江淮、江漢、江南將出現一次較大範圍雨雪天氣過程。陝西、山西、河南、湖北、山東等地有雨轉雨夾雪或小到中雪，局部地區大雪或暴雪，陝西南部、湖北西部等地山區有凍雨；西南地區、黃淮、江漢、江淮、江南、雲南部有小到中雨，其中江漢、江淮、江南北部和西部及貴州等地的部分地區有大雨，局部地區暴雨。其中，湖北、河南、山東的部分地區雨雪相態較為複雜，可能會經歷雨轉雪再轉雨的多次相態轉換。