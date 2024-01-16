北大生弒母 兩屋贈親友求免死

二審維持極刑 親撰道歉信遭拒收 北京大學高材生吳謝宇2015年殺害母親謝天琴，其後用自己和母親名義向親友借錢潛逃，福建省高級人民法院去年5月二審駁回其上訴，維持判死刑。內媒周日報道，辯護律師指吳謝宇求生欲很強，已向最高人民法院提交不核准死刑法律意見。吳謝宇又向母親親屬寫道歉信，稱願轉贈從父母承繼的兩套房，惟遭拒收。

吳謝宇死刑覆核辯護律師鄭曉靜表示，吳謝宇對殺害母親的行為已認罪悔罪，並手寫道歉信，向其外婆、舅舅、阿姨及所有親屬深表歉意。

已提交不核准死刑意見 他在信中承認自己確實做錯，很後悔，對不起生他養他育他的母親，也對不起眾人。他決定把從父母處繼承來的馬尾區的一套房和福州市的一套房全部給他們，自己甚麼都不要。謝天琴親屬拒收吳謝宇的道歉信，並拒絕與他見面。他得知後表示完全能夠理解舅舅和阿姨的心情，懇求律師繼續聯絡二人。

鄭曉靜指出，吳謝宇的心願是爭取不核准死刑，想以活着來贖罪，並指吳謝宇一案，跟與前男友法子英因犯綁架、搶劫造成7人死亡的「美魔女」勞榮枝案不同，「法子英和勞榮枝是情節極其嚴重，社會危害性極大，必須是執行死刑，但是吳謝宇這個是家庭糾紛引發的，而且是父母的教育方法不當，其實這是教育的失敗，是家庭的悲劇，也是社會的悲劇」。

鄭曉靜又表示，目前她已向最高人民法院提交了不核准吳謝宇死刑的法律意見，接下來辦案法官還需要討論案件，之後再做是否核准死刑的決定。雖然法院曾駁回司法精神病學鑑定申請，但她仍堅持要求對吳謝宇進行司法精神病學鑑定，認為應確定他在作案時精神是否正常，是否具刑事責任能力。內媒指，對於是否核准死刑的決定，要到春節後才能確定。本報綜合報道