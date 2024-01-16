內地去年首11個月 刑事起訴逾150萬人

【本報綜合報道】全國檢察長會議周日在北京舉行，公布去年首11個月全國檢察機關共批准逮捕64.5萬名各類刑事犯罪疑犯、起訴150.2萬人，同比分別上升37.2%和17.1%。其中起訴4.2萬名電訊網絡詐騙犯罪疑犯，去年8月以來全國電詐案件同比下降28.6%。

1.2萬人為涉黑疑犯 根據最高檢發布的統計數據，去年首11個月推進掃黑除惡鬥爭常態化，共起訴1.2萬名涉黑惡犯罪疑犯；堅決懲治危害安全生產犯罪，起訴4,116人。檢察機關亦起訴網絡賭博犯罪1.6萬人、金融詐騙和破壞金融管理秩序犯罪2.3萬人、破壞市場經濟秩序犯罪10.2萬人、破壞環境資源犯罪3.3萬人，以及損毀文物、盜掘古文化遺址或古墓葬等犯罪1,791人。

檢察機關受理審查起訴侵犯知識產權犯罪案件2.8萬人，同比上升53.3%；受理各級監委移送職務犯罪兩萬人，已起訴1.6萬人，同比分別上升9.6%和9.7%；起訴行賄犯罪2,306人，同比上升18.1%；並加大查辦司法工作人員相關職務犯罪力度，共立案偵查1,849人，同比上升33.6%。檢方針對侵害未成年人犯罪起訴6萬人，另起訴3.4萬名犯罪較嚴重的未成年人，對情節輕微、認罪悔罪的2.8萬人，附條件不起訴。