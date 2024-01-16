光大集團前董事長涉貪被捕

現年69歲的唐雙寧是遼寧北鎮人，早年在中國人民建設銀行、中國人民銀行等機構工作，2007年6月任中國光大（集團）總公司董事長、黨委書記，2014年12月任中國光大集團股份公司董事長、黨委書記。他於去年7月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，本月被開除黨籍。

用公款旅遊 收財物幫人謀利

調查指，唐雙寧貫徹落實黨中央重大決策部署不堅決，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力；利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查；以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、佔用單位住房；利用職務便利，非法佔有公共財物，為他人在貸款審批、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。