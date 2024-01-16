番禺裸男闖工廠 鉸剪刺女工

【本報綜合報道】廣東省廣州市番禺區日前有工廠女工遭男子用鉸剪刺傷，據報女工事後被送到醫院深切治療部接受治理。警方表示，犯案男子於訊問期間言語邏輯混亂，目前已被刑事拘留。案件調查及相關鑑定工作正進一步開展中。

廣州市公安局番禺區分局周日發通報稱，上周三下午6時許，廣州市番禺區洛浦街某工廠內有女子被男子用鉸剪刺傷。番禺警方接報警後立即趕到現場，將33歲男性疑犯陳×紅當場控制，並協助醫護人員將33歲女傷者陳×麗送往醫院救治。

現場閉路電視畫面顯示，一名全裸男子闖入工廠，拿鉸剪多次刺向一名穿白恤衫的女子，期間多人上前阻攔，亦有人被嚇到尖叫。據陳×麗的丈夫唐先生稱，妻子並不認識該名男子，男子此前進入過工廠一次，被趕出後又再次進入。妻子因為拒絕借電話給對方，便遭刺傷。唐先生指出，妻子遇襲後出現創傷性氣胸、肋骨和胸椎骨折、肝挫裂、肺挫裂並感染等，至今仍無法開口說話，目前仍在深切治療室搶救。