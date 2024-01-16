內地甲流佔比下降 新冠或回升要提防

假期聚集加速傳播 各地須做好監測 國家衞生健康委周日舉行新聞發布會，指今年以來，全國醫療機構發熱門診接診量呈波動下降趨勢。當前的呼吸道疾病仍以流感為主，部分省份的乙型流感病毒佔比已超過甲型流感病毒。新冠病毒感染目前處於較低水平，但JN.1變種株佔比呈現升勢，專家研判認為受國外JN.1持續輸入、內地流感活動逐漸降低和人群免疫水平下降等多因素影響，新冠疫情本月或回升，JN.1料將發展成為內地優勢流行株。

發布會邀請相關專家說明內地冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，內地南方省份自去年10月上旬、北方省份自去年10月下旬先後進入本次流感流行季，前期以甲型H3N2亞型流感病毒為主要流行株，北方省份近5周的乙型流感病毒佔比持續上升至57.7%，南方省份近3周的乙型流感病毒持續上升至36.8%，建議高風險人群盡快接種流感疫苗。

國家衞生健康委新聞發言人米鋒表示，隨着寒假和農曆新年假期臨近，人群大規模流動和聚集可能加速呼吸道疾病傳播。他呼籲各地做好監測預警，加強重點場所管理和重點環節防控；及時向長者、孕婦、兒童、慢性基礎性疾病患者等重點人群，提供健康諮詢和轉診指導等服務，並為他們接種疫苗提供便利條件。會上指出，今年以來內地醫療服務總體平穩有序，但仍要積極調配醫療資源，優化就診流程，保障醫療用品供應。

內媒昨日引述國家流感中心上周發布的《流感監測周報》顯示，此前佔據傳播優勢的甲型流感H3N2毒株比例大幅下降，但乙流毒株佔比大幅上升，南方的乙流佔26.4%，北方更高達47.3%。專家認為，乙流通常以小規模或散發為主，因此不必太擔憂佔比上升，短期內重複感染的概率也很低。

乙流傳播慢 症狀稍輕 首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗提到，甲流較容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，乙流出現暴發概率低，傳播也相對慢。雖然乙流症狀比甲流稍輕，但兒童乙流更易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。湖北武漢協和醫院感染科副主任趙雷表示，乙流以人傳人為主，隨着其佔比不斷上升，可能形成優勢傳播，並持續一段時間，一般當達到感染高峰後，感染數會開始逐漸下降。本報綜合報道