民進黨前主席施明德病逝 終年83歲

施明德

【本報綜合報道】早前因肝癌復發一度誤傳死訊的台灣民進黨前主席施明德，昨日凌晨在台北榮民總醫院病逝，終年83歲，當天剛好也是其生日。民進黨發言人張志豪表示，全黨對施的離世深表最沉痛哀悼與不捨，並對他為台灣民主自由和人權奉獻一生，致上崇高感謝與敬意。該黨主席賴清德向施的家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

美麗島事件總指揮 張志豪表示，施明德是民主先行者、人權捍衞者，也是智慧勇敢的政治家，1979年美麗島事件總指揮。從黨外時期，就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，或身陷囹圄，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起。張又稱，施明德終其一生為台灣民主及人權奮鬥，為自由打拚，即使他的身體離去，但相信台灣人民會懷念其精神，相信他會繼續守護台灣。

台灣總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文周日前往醫院探望施明德，得知對方的死訊後感到哀傷不捨，希望其家屬節哀珍重。施明德前特別助理林忠正表示，蔡英文當天探望施明德時，他很平靜，聽到說話心跳會有起伏。