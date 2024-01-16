增戰備訓練 台修正睦鄰支出今實施

【本報綜合報道】台灣軍方為了應對中國大陸，提升戰備訓練頻率。台灣國防部日前公告修正的台軍訓場睦鄰工作要點，睦鄰支出擴大公益範圍，透過補助減少軍演場地周邊居民的不滿，今日起實施。

台灣傳媒昨日報道，台軍實彈射擊訓場包括屏東恆春保力山、滿州鄉、牡丹鄉、新竹坑子口靶場等，在解放軍持續擾台下，台軍實彈射擊次數增加，影響周邊居民。台軍方除了事前開展敦親睦鄰和宣導外，也會向居民提供氣密窗安裝、津貼等實際補助。

解放軍10架次機艦逼近台 根據新修正的實施要點，睦鄰支出擴大公益範圍包括老人供餐、學生營養午餐、長期照顧服務、託育補助、生育津貼、醫療補助等項目，環境監測噪音音量超過65分貝等範圍內受影響居民優先受助。台灣國防部每年發放睦鄰經費約4億餘元新台幣（約1億港元），捐助額度是由各軍種籌組審議會確定。

另一方面，在台灣大選結束後第一天，台灣國防部周日發現一個中國大陸空飄氣球逾越海峽中線；同日早上6時至周一早上6時，台方亦偵獲解放軍軍機6架次、軍艦4艘次持續在台灣周邊海空域活動。解放軍一架BZK005無人機從廣東與福建交界一帶出發，逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣西南空域後沿相近路徑折返。