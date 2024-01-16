法 德 加祝賀台大選 陸使館紛表不滿

【本報綜合報道】多國就台灣大選順利完成表示祝賀，引起中國大陸不滿。德國外交部周日讚揚台灣的民主價值，是12年來該國政府首次祝賀台灣選舉，展示對台政策轉變。法國外交部稱，希望與台在經濟、科技等領域進一步合作；加拿大亦對台灣舉行選舉表示歡迎，祝賀選民。中國大陸駐各國使館紛紛指出，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部置喙和干涉。

法國外交部在聲明表示，期望在台灣大選後，在法國的一中政策框架下與台灣的關係能有進一步發展，並重申台灣海峽和平與穩定以及有關各方對維持現狀的尊重至關重要，並希望兩岸對話與合作能恢復。德國外交部稱，在多個領域與台保持緊密關係，期待在一中框架下與台加強關係。中國大陸駐德國使館敦促德方，認清台灣問題的高度敏感性，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利台灣海峽和平穩定的事。中國大陸駐法國使館亦對外部勢力說三道四表示強烈不滿，堅決反對；批評民進黨在黨章中宣揚「台獨建國」，公然與中央政府對抗，祝賀這樣一個政黨勝選是不尊重中國主權，干涉中國內政並挑釁中國政府。

加拿大駐台北貿易辦事處亦發聲明，恭賀台灣副總統兼民進黨主席賴清德當選總統，期待與新政府和全體立法委員加強與在貿易、投資、科技與民間等領域的連結。中國大陸駐加拿大使館批評加方所謂祝賀嚴重違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向加方提出嚴正交涉；呼籲加方慎重妥善處理台灣問題，以免給中加關係造成進一步損害。

多國擬派團赴台 北京堅決反對 對於新加坡外交部祝賀台灣舉行選舉，中國外交部發言人毛寧昨日表示，已經第一時間提出嚴正交涉；又稱新加坡領導人曾經多次表示，台灣問題是中國紅線中的深紅線，中方重視該說法，希望對方嚴格恪守一中原則，以實際行動維護中新友好關係大局。對於美、日、歐洲等國表示擬於台灣地區選舉後派團赴台致賀，她批評相關錯誤做法違反一中原則，對此表示強烈不滿和堅決反對，已經提出嚴正交涉。