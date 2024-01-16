美前官員率團訪台 晤蔡英文賴清德

【本報綜合報道】美國在台協會在台灣大選結束後的周日宣布，美國前白宮國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）當日以私人身份率團訪台3天，美國在台協會主席羅森伯格隨行。代表團昨日會見台灣總統蔡英文、政府高層及各界政治領袖，也與剛當選下屆總統的現任副總統兼民進黨主席賴清德會晤。

美方代表團與台方就台美各項重要議題及未來展望，深入交換意見。史坦柏格與蔡英文會面時指，美國長久以來的政策具有一貫性，堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都有利。哈德利期待與賴清德等人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持，也期待同新政府延續台美關係，共同維護台灣海峽和平穩定。蔡英文指代表團來訪充分展現美國對台民主的支持，凸顯台美緊密夥伴關係，希望兩地早日解決雙重課稅問題。

賴清德表示，儘管中國大陸持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，但台灣仍然能夠沉穩因應。他就任後會在蔡英文總統的基礎之上持續的捍衞兩岸和平穩定，也希望美國能夠持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，並聯合民主夥伴共同確保區域的和平與繁榮。他會推動台灣貿易進一步與世界接軌，也期待台、美間的雙重課稅問題能夠早日解決。

陸外交部促恪守一中原則 在北京，中國大陸外交部發言人毛寧昨日表示，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。中方敦促美方務必認清台灣問題的極端複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，不以任何形式虛化掏空一個中國原則，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。