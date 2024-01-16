台大選甫有定局 太平洋島國瑙魯宣布斷交 勢投陸

台僅剩12邦交國 台灣大選上周六落幕不久，立即有國家「棄台投陸」。太平洋島國瑙魯周一宣布與台灣斷交並不再視之為國家，令台方邦交國數量跌至歷史新低的12個。台灣批評瑙魯持續索求巨額經濟援助，更比價海峽兩岸提供的援助方案；中國大陸對瑙魯的決定表示讚賞及歡迎，強調一個中國原則是人心所向、大勢所趨。

瑙魯總統阿德昂周一發表聲明，宣布為了國家及國民的最佳利益，將採取符合聯合國大會第2758號決議的一個中國原則；該決議承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。瑙魯政府指謀求恢復與中華人民共和國的全面外交關係。這意味瑙魯將不再承認台灣為一個獨立國家，而將其視為中國領土不可分割的一部分，當天起不再與台灣發展任何官方關係或官方交往。

台稱陸方用經援誘使轉向 台灣外交部隨即宣布，周一起終止與瑙魯的外交關係，全面停止雙邊合作計劃，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求瑙魯關閉其駐台灣大使館。台灣外交部透露，瑙魯新政府去年10月30日上台後，台方積極與之接洽雙邊各項合作計劃，但對方持續索求巨額經濟援助，更比較台灣與中國大陸提供的援助方案；又批評瑙魯配合中國大陸操弄一個中國原則，錯誤引用聯合國大會第2758號決議，台方強烈譴責。

台灣外交部政務次長田中光透露，去年掌握情報顯示中國大陸接觸瑙魯政要，透過經濟援助誘使外交轉向，瑙魯也就巨額財政缺口、舉辦運動會經費、澳洲在當地銀行關閉等理由向台灣索取巨額援助。他指出，台灣為了穩住外交關係，派出熟悉瑙魯事務的大使前往，強調台方並非對外交不穩定的情況不知情；又稱瑙魯是周一上午11時45分宣布斷交，當時已經不願意接見台灣大使，今次斷交有點「突擊式」。

田指今次事發正值台灣外交部長吳釗燮出訪另一邦交國危地馬拉，對方得悉瑙魯「棄台投陸」後「很憤怒」，原因是他對瑙魯花費很多心思，但也持續為台灣的外交打拚。田中光又不排除今次不是單一事件，中國大陸還會想使用其他卑劣手段打擊台灣在國際的生存空間，台灣外交部人員非常警戒，密切注意形勢發展。

中國大陸外交部發言人毛寧指，瑙魯宣布承認一個中國原則，與台灣斷絕外交關係，願與中國恢復外交關係，是其作為主權國家獨立自主作出的選擇；又稱台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，中國大陸已在一個中國原則基礎上與182個國家建交。她未有說明中國大陸與瑙魯何時正式簽署建立外交關係的協議。

瑙魯2002年亦曾與台斷交 這是繼去年3月26日洪都拉斯「棄台投陸」後又一台灣邦交國斷交，也是台灣總統蔡英文任內第10個斷交國。瑙魯與台灣的外交關係始於1980年，但2002年與台灣斷交並與北京建交，至2005年與台灣復交。台灣如今剩下的邦交國是亞太地區馬紹爾群島、帛琉、圖瓦盧，非洲地區伊斯瓦蒂尼，歐洲地區梵蒂岡，美洲地區伯利茲、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖基茨和尼維斯、聖露西亞、聖文森特和格林納丁斯。本報綜合報道

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