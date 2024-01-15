歐農業政策矛盾 中小農革命有理

歐洲多國農民開始搞革命，去年荷蘭農民集體示威抗議政府收緊農業氮氣排放政策；去年底法國農民抗議高能源價格、糧價下跌及政府向他們加徵稅。如今抗議示威蔓延至德國，原因是德國聯邦憲法法院裁決禁止德政府把緊急防疫撥備金轉為應付氣候變化，為填補預算缺口，禁令使政府計劃取消農業柴油燃料補貼、取消購買農業機械稅收減免，此舉加重農業經營的成本。

即使德國政府後來承諾柴油補貼撤銷方案分3年進行，農民組織仍不接受，加上反對黨基督教民主聯盟黨及另類選擇黨對農民公開表示支持，1月8日，德國農民在先前零星抗議行動未受政府關注之下，將行動規模聯繫並擴大起來，包括有組織以拖拉機阻塞多條高速公路及大城市的高速公路進出口部分行車線，單在柏林布蘭登堡門就出動500輛拖拉機以示聲勢，示威者更在政府土地傾倒畜牲糞便。

事實上，德國農莊數目銳減，如今只有約25萬。歐盟每年補貼德國農業60億歐元，德國自身是24億歐元，親政府媒體報道，以農副業為主要收入來源的農戶於2022至23年度平均每戶盈利是11.54萬歐元，比上年度還大增45%，情況不差。惟德國的農業界反駁這觀點，指出俄烏戰爭使農產品價格不穩定，氣候變化隨時引發收成風險，小農戶更傾向環保綠色耕作，但卻更受歧視。

德執政聯盟鬧分歧 這次事件亦開始醞釀德國執政三黨的內部危機，首先是雖然內閣的綠黨及自由民主黨高官表現強硬不讓步，但身為綠黨成員的食品及農業部長奧茨德米爾卻對政府這措施提出批評，並承認柴油稅豁免不可取締。而自由民主黨的國會成員亦計劃在議會否決撤銷豁免柴油稅。自由民主黨黨員更發起內部投票脫離執政聯盟，1月2日公開投票結果，還有52%支持繼續，脫離才告吹，但執政聯盟已經岌岌可危。

不過，歐盟內部農民革命及可能導致多國政治變天相信愈來愈洶湧，這和歐盟的農業政策矛盾息息相關。一方面歐盟承認俄烏戰爭帶來歐盟糧食供應告急，要保障農業發展，但另一方面又處處收緊農業環保政策，加大了農業經營成本，然後又計劃向平均每年達550億歐元的津貼開刀，當然最受害的是小農莊，這一大批人真是革命有理！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻