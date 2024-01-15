兩「外星人」證為玩偶 揭紙漿骨頭拼湊

秘魯首都利馬的機場海關人員去年10月在寄往墨西哥的郵包中發現兩具疑似迷你外星人遺骸的不明物體，引發不少有關外星人的陰謀論猜想。秘魯法醫專家上周五在利馬舉行記者會，指這兩具不明物體為人形玩偶，是用紙、膠水、金屬以及人和動物的骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

去年寄墨西哥郵包發現 專家在記者會上展示兩具不明物體，它們體長約60厘米，穿着紅色、橙色和綠色的鮮艷衣服，雙手各只有3根手指，與人類構想的外星人長相相似。秘魯檢察官辦公室法醫專家埃斯特拉達（Flavio Estrada）表示，有說法指兩具不明物體來自另一個星球，所有相關說法都是完全錯誤的，結論很簡單，這是兩個玩偶，它們不是外星生物，不是外星人，這完全是一個編造的故事。檢測顯示，兩個玩偶是用紙漿加上鳥類、貓狗和其他動物骨頭組成，至於手部製作工藝則非常粗糙，是用人骨拼湊而成。

然而，是次記者會沒有提到兩個玩偶與墨西哥前體育記者兼不明飛行物體（UFO）愛好者莫桑（Jaime Maussan）展示的疑似外星人遺骸有何關聯，意味莫桑的外星人理論仍然成謎。

莫桑去年9月在墨西哥國會聽證會上展示了兩具長有3根手指且四肢纖細的不明物體，引起傳媒的廣泛報道。莫桑聲稱它們是外星人遺骸，約有1,000年歷史，於2017年在秘魯發現，但與任何已知物種無關。大多數專家後來認為這是騙局，推測莫桑展示的不明物體可能是殘缺不全的古代人類木乃伊與動物器官的結合，肯定來自地球。本報綜合報道