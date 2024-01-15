認性侵少女 馬國兩巡警延扣受查

【本報綜合報道】一名烏兹別克斯坦少女早年隨家人定居馬來西亞，她上周二約男友到雪蘭莪州安邦小雲頂約會。她卻被兩名前來截查的巡警性侵，雪蘭莪州總警長拿督胡申上周四表示，警方已逮捕兩名涉事警員延扣7天，並開啟兩份調查檔案。

違泊罰款 支開事主男友 事發於上周二晚上10時許左右，17歲烏兹別克斯坦少女與18歲男友在車內約會，兩名警員以該處不能停車為由，向少女男友索取2,000元（令吉‧下同，約3,365港元）罰款，但對方聲稱錢不夠，其中一名警員後來便改口要500元（約841港元），並將他帶到銀行提錢。餘下一名警員便將少女用巡邏車帶到隱秘處加以性侵，並將她載回原處。

警方接到少女報警後，於上周三傍晚6時左右逮捕兩名警員，兩人亦承認犯案。警方鑑證組人員在涉事巡邏車的後座採集到一些精液及血漬的DNA樣本，以及3塊被扯下的碎布料。相關證物被送往花艷菊，與落網疑犯的血液樣本進行比對。消息指，少女父親是吉隆坡某知名金融機構的高層，其中一名涉案警員為31歲，已婚且擁有兩名孩子。