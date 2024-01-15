暴風雪侵襲多倫多 交通大受阻

【本報綜合報道】冬季風暴正由西向東侵襲加拿大，第一大城市多倫多也因此在上周五晚遭遇今年首場強降雪。氣象部門預測，這場暴風雪將給多倫多帶來高達25厘米的降雪量。強風裹挾雪花落下，地面很快積雪。路面交通受到影響，車輛普遍不得不緩行，導致高速公路部分路段一度陷入擠塞。偶爾可見車輛在路邊拋錨，亦有因車輛失控造成的零星事故發生。市政剷雪車則已迅速投入主要幹道清雪工作。

幹道擠塞 二百航班取消 當地電視媒體報道，至午夜前，暴風雪已令多倫多皮爾遜國際機場近200個航班被取消，部分進港航班只能備降其他機場。雖然多倫多的冬季風暴警告在臨近子夜時解除，但氣象部門預告，雨雪仍將持續，且隨後當地將迎來明顯降溫。

根據氣象預測，這輪強降雪還將繼續向東移，波及首都渥太華、蒙特利爾、魁北克市等主要城市，覆蓋安大略省、魁北克省的廣泛地區。其後，大西洋沿海地區預計也將迎來大雪。氣象部門專家已呼籲各地民眾在大雪天氣減少出行。