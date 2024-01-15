波音飛機隨時有伏 阿拉斯加航空加強監督

737 MAX 9甩門 分階段檢查旗下同款 美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飛機日前在飛行途中艙門掉落，阿拉斯加航空上周六宣布，本周末開始對旗下部分MAX 9飛機進行初步檢查，首批受檢飛機數量最多20架，同時自行加強對波音公司生產飛機的品質監督。

阿拉斯加航空發表聲明，歡迎並讚賞聯邦航空局（FAA）宣布審查MAX 9飛機生產過程中的所有安全流程，以及針對波音和供應商勢必銳航空系統公司的審計和審查。聲明指出，FAA要求波音提供更多數據，以批准波音修訂的檢查和維護指示。該指示將用於最終檢查所有MAX 9飛機，確保飛機安全重投服務。

擴大團隊 驗證生產品質 除FAA的審查和監督外，阿拉斯加航空的品質和審計團隊將開始對波音的生產品質和控制系統進行徹底審查，包括監督波音的供應商，並與阿拉斯加航空維修團隊合作，為自行監督波音生產飛機的品質設計加強流程。阿拉斯加航空從本周開始將擴大團隊，包括增加經驗豐富專業人員，以驗證波音737生產線工作和品質。

在上周五，FAA發聲明指為了旅客安全，將維持波音公司737 MAX 9飛機的停飛令，直至波音完成廣泛的檢查和維修以及數據審查。另外，FAA將對波音的737 MAX 9型飛機產線和供應鏈加強監督，並考慮設置獨立的第三方實體負責檢驗波音新客機的安全性。在2018年至2019年，波音737 MAX 8飛機接連發生兩宗空難事故。隨後，波音737 MAX機型一度在全球多地遭到禁飛。經過數年調查，獲得復飛的波音737 MAX型客機在全球範圍內仍事故頻發，安全令人擔憂。本報綜合報道