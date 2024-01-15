俄大舉空襲烏克蘭 射高超音匕首導彈

瞄準國防設施 烏稱多未中目標 俄羅斯軍隊上周六對烏克蘭發動大規模空襲，出動合共40枚導彈和無人機，包括匕首高超音速空射彈道導彈，攻擊烏克蘭國防設施。烏軍稱成功擊落俄軍8枚導彈，其餘大部分來襲武器未擊中目標。

烏克蘭空軍通報，探測到俄軍6架米格31K戰機從坦波夫州上空發射6枚匕首導彈、18枚巡航導彈、7枚防空導彈、6枚制導導彈和3架自殺式無人機。烏克蘭空軍與防空部隊合作擊落7枚巡航導彈和一枚Kh59制導導彈。受烏方電子戰干擾，其中20多枚俄軍武器未能命中目標。

俄羅斯國防部則指，上周六上午使用從艦炮或空中發射的遠程精確打擊武器，對烏克蘭155毫米、152毫米和125毫米炮彈、火藥和無人機生產設施發動大規模攻擊。同日，俄軍在烏克蘭哈爾科夫、盧甘斯克、頓涅茨克和扎波羅熱擊落21架烏克蘭無人機及8枚M142高機動多管火箭（HIMARS）。

俄烏戰爭持續之際，烏克蘭陸軍司令西爾斯基上周五表示，基輔需要更多軍用飛機，包括支援步兵的美國製A10攻擊機及可發射遠程巡航導彈機型。

烏陸軍司令冀獲A10攻擊機 西爾斯基指A10不是新機型，而是可靠機型；它已在多次戰爭中證明實力，擁有各種武器摧毀坦克及火炮等地面目標，支援步兵。A10將為烏軍地面部隊提供關鍵支援，他們正試圖在資源佔優的敵人前奪取主動權。

西爾斯基稱，俄軍不斷在前線發動攻勢，烏軍則展開小規模反擊，甚至在某些戰線反守為攻。他認為烏軍未來仍會找到向前突破機會，雖然俄軍在各地都構築堅固防禦工事，但由於地形及其他因素，總會有薄弱環節。西爾斯基還提到AH64阿帕奇、AH1超級眼鏡蛇等攻擊直升機，以及UH60黑鷹直升機，均可發揮重要作用。A10是一款亞音速攻擊機，上世紀70年代至今一直在美國空軍服役。首批F16戰機將於本年稍後運抵烏克蘭，但俄羅斯空軍實力或限制F16對戰爭的影響。本報綜合報道