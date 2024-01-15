美軍稱成功削青年運動襲擊能力

【本報綜合報道】美國接連空襲也門叛軍青年運動據點，美軍聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）上周五公開表示行動已達成目標，削弱青年運動對紅海發動複雜襲擊的能力。但美媒引述官員首次評估，認為青年運動仍保留約四分之三向紅海過境船隻發射導彈和無人機的能力。

《紐約時報》報道，美軍在也門首都薩那時間上周五打擊青年運動近30個據點並命中60多個目標，雖然成功破壞或摧毀約90％預定目標，但只影響青年運動20％至30％進攻能力。

評估指仍有四分之三能力 報道指，青年運動進攻能力主要部署在移動平台，可以隨時移動或隱藏，而美國和西方情報機構近年並未致力收集青年運動設施數據，美國分析人員每天都為更多潛在目標編目。

美國空軍中央司令部最初公布，上周五行動發射逾100枚精確制導炸彈及導彈，而西姆斯後來交代美軍發現額外叛軍軍備，最終合共投擲逾150枚彈藥。報道指，美軍是在首次襲擊約30到60分鐘後發動第二波攻擊，針對叛軍12個目標。這種在短時間內攻擊突然出現目標，即「動態瞄準」，很可能是總統拜登下令進行額外打擊的重要一環。

稱未充分毀雷達 補射導彈 另外，美軍在上周六凌晨使用戰斧巡航導彈攻擊也門一處雷達設施，報道指該行動是針對上周五擊中目標的「再攻擊」，因為目標尚未被充分降級或摧毀。報道引述官員認為，青年運動內部可能對如何應對美軍襲擊存在分歧，預計一旦青年運動確定美軍剩餘火力和自身攻擊計劃，就會發動報復，而美軍將嚴陣以待。

西姆斯