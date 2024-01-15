聯合打擊也門叛軍 美指英防相洩風聲

英媒：兩國政治接觸突消失 英國和美國軍隊在也門薩那時間上周五聯合打擊也門叛軍青年運動據點，回應青年運動接連攻擊紅海船艦。英媒翌日引述消息報道，英國國防大臣夏博思在聯合打擊前公開暗示會有行動，令白宮感到沮喪，以致美英的政治接觸突然消失。

夏博思在英美實施並公布聯合打擊青年運動行動前，被問及會否對青年運動的侵略行為作出回應，他回答說：「請關注這一空間。」報道指，夏博思希望確保打擊行動不會顯得太突然，但英媒引述美國高級外交官認為，夏博思言論相當於在聯合打擊行動前數小時洩密，嚴重危及美軍的行動安全，對事件相當不滿。

卡梅倫強調海上暢通重要 英國國防部未有回應報道，而美軍上周六再攻擊青年運動雷達設施，也未顯示英國參與其中。英國外交大臣卡梅倫同日在《每日電訊報》發表署名文章，題為《我們已向青年運動發出明確訊息：你們的襲擊必須停止》，強調英國作為貿易國家，保持海上通道暢通是至關重要的國家利益，英國將準備以行動來支持言論。

拜登向伊朗表示已做好準備 美軍上周六凌晨再度空襲青年運動的目標，回應青年運動在美英軍方上周五空襲後，繼續攻擊紅海商船。在新一輪空襲，美國用導彈攻擊青年運動的雷達設施，減低他們襲擊商船的能力。對此，美國總統拜登表示，美國已就伊朗支持的也門叛軍青年運動，襲擊紅海商船，私下向伊朗傳達訊息，強調美國已經做好充分準備。

聯合國的也門問題特使格倫德貝格呼籲各方保持最大克制，令局勢降溫。青年運動揚言會作強力有效回應。伊朗否認涉及青年運動對紅海的襲擊活動。本報綜合報道