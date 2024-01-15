學生求助後墮樓亡 校方須負四成責任

【本報綜合報道】內媒上周六報道，廣東省廣州市一名小學生去年企圖自殺，曾向老師求助，但仍未能避免悲劇發生。該學生最終留下遺書，跳樓身亡，法院上月一審宣判，裁定校方要承擔四成責任。

羅女士的11歲獨生子小付在廣州市從化區黃外翰林實驗學校就讀5年級，去年新學期開學返校第二天的2月7日，於班主任劉×的教室辦公桌留下一張匿名字條，上面寫有「劉老師，你覺得我要自殺嗎？假如你看到了」。小付當日下午找上劉×，雙方就此事談話，劉×對小付進行思想輔導。惟小付當晚於學校宿舍樓6樓跳下，延至同月28日不治，遺書分別向班主任和父母告別和道歉。

死者圖輕生 未及時通知父母 羅女士事後得知，事發前一天小付在日記提到，因不熟悉環境誤闖女廁被同學笑，覺得難堪，事發當日曾在電腦課查詢如何自殺，這一切都發生在校內卻沒被重視，認為校方管理失職。法院認為，劉×知道小付有自殺意圖後，學校沒及時通知其父母，也未採取有效措施阻止，根據小付與學校過錯程度等因素綜合考慮，判決校方抵扣墊付醫療費用後，需賠償醫療費、死亡賠償金、精神損害撫慰金等約32萬人民幣（約35萬港元），並向羅女士夫婦以不公開的方式賠禮道歉。