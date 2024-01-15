網絡組織淫穢表演 涉款近億元拘13人

【本報綜合報道】內蒙古警方近日破獲一宗特大網絡組織淫穢表演案，涉黃App的註冊用戶逾10萬人，女主播約4,000人，涉案經費流水累計近億元人民幣，警方搗毀3個涉黃主體App，逮捕13名涉案人員。這是內蒙警方今年初搗破首個「全鏈條式」輻射全國的涉網新型犯罪案件。

搗3App 用戶逾10萬 通遼市公安局上周六通報，科爾沁分局警務支援大隊在網上巡查時發現，一個名為「×聊」的App涉嫌黃色直播平台。警方調查發現，有女主播提供用戶每分鐘6元至16元人民幣（約6.6至18港元）的「1對1」涉黃直播，發現湖北籍人劉×、湖南籍人羅×、湖南籍人王×涉嫌組織建立該涉黃App「×聊」平台。

專案小組發現大批女主播串演於多個同架構涉黃App之間，並為用戶提供「1對1」裸聊類型的視訊猥褻表演。用戶註冊會員後可儲值兌換虛擬金幣，據打賞金額和送禮等方式，讓女主播進行不同裸露尺度的淫穢表演。「某聊」、「某友」、「某陌」等3個涉黃手機App被搗破，逮捕多名負責平台經營、管理、技術維護的核心成員。其中7人被警方刑事拘留，4人取保候審。