礦難3人仍失聯 獲救工人心有餘悸

【本報綜合報道】河南省平頂山市一個煤礦上周五發生氣體洩漏事故，十多人被困礦井下，其中13人死亡。內媒昨報道，救援人員上周六深夜救出一名受困者，目前仍有3人失聯，搜救工作仍在持續。經歷此事的礦工表示，說起事發時的情形仍心有餘悸，入住醫院病房期間亦難以入睡。礦工直言，若不是工友大叫快跑，再晚3分鐘他就遇害了。

逾20人住院 開展善後工作 部分獲救礦工入住醫院接受救治與觀察，其中礦工記平事發前負責的工作內容是挖炮眼。他當時站在掘井機後面，突然聽到「砰」的一聲響，礦井持續發出各種異響。現場信號和照明全部中斷，短時間內礦道既無法呼吸又伸手不見五指。記平打開隨身攜帶的急救設備，捂住口鼻，憑記憶找到避難硐室。避難硐室內備有氧氣、水、食物和急救藥品等，具備良好的防護性能。

目前與記平住在同一層病房的獲救礦工有20多人，大多身體無大礙。另有獲救礦工張偉表示，事發時與他一起工作的礦工大約有30人，大家都慌不擇路，現在他還不知道其他人的狀況。經過這次煤礦事故，談到未來打算時，礦工黃勇表示自己可能不會再做此工作，家人也反對。平頂山市應急管理局上周六發布消息稱，現場已成立現場救援指揮部，統籌安排整體救援工作，目前善後工作已展開。