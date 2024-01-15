廣州開放大學涉舞弊 疑再招生惹關注

【本報綜合報道】國家開放大學廣州分部（廣州開放大學）定銳考點前年舉辦國家成人高等教育期末考試時，發生大規模替考舞弊被查處，涉及逾2,000人次。惟該校近日被揭發疑又再招生，工作人員稱不清楚被處理。

回應指直接組織管理考試 校方上周六回應則稱，舞弊事件後該校無新招錄學生在國家開放大學系統註冊，考試工作由該校直接組織管理。

根據此前公開的關於國家開放大學廣州分部有關考點考試組織問題的處理意見，在前年春季學期全國統一期末考試中，廣州開放大學個別學習中心考試組織存在嚴重違規違紀情況。總部認定，廣州開放大學定銳、藍星、華文航空、僑大、金沙洲、廣源6個考點存在未認真落實總部考試管理有關要求，主考失職、考試組織管理混亂、考試監督不力、考試紀律鬆懈、工作人員組織考生人臉識別造假、有組織大規模替考舞弊等情況。其中，定銳考點「一平台」機考實考2,831人次、替考2,093人次。

廣州開放大學上周六回應稱，按照國家開放大學要求和相關規定，該校去年1月對定銳分校嚴肅處理，包括責成該校解聘一名分管副校長、一名部門負責人，降薪處理兩人，通報批評6人。

回應還聲稱去年起該校招生資格和考點考試組織權停止，處理結果已書面報告國家開放大學。