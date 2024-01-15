李鐵妻龍菲傳申離婚 捲3億贓款逃美國
【本報綜合報道】已在湖北被起訴的國足隊前主教練李鐵，日前在內地反貪腐專題片出鏡懺罪，片中揭露他如何透過賄賂帶領球隊取勝。內媒昨日報道，有傳李鐵的妻子龍菲拒絕退還2.7億元人民幣（約3億港元）贓款，還準備離婚前往美國。
另傳李鐵在英有家庭
據報道，李鐵需要退贓的數字高達數億元人民幣，但他一早做好準備，安排其妻龍菲和孩子前往美國，錢大概亦被龍菲帶走。但李鐵落網後，龍菲並沒積極協助李鐵退贓以減免刑罰，甚至申請離婚，但料她不會回國辦理手續，李鐵面臨的處罰可能加重。另有傳李鐵在英國還有一個家庭，在該處的情婦或成為他唯一救星。
知情人士表示，無論李鐵及其家人如何轉移財產或試圖逃避法律制裁，有關部門都將堅決查處到底。企業訊息平台顯示，李鐵共與9間企業有關，涵蓋足球培訓、球員經紀與場館營運等環節。根據李鐵8號足球公園微信官網帳號，其營運主體為瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司，該公司法定代表人為龍菲，李鐵在該企業擔任執行董事。
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