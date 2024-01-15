李鐵妻龍菲傳申離婚 捲3億贓款逃美國

【本報綜合報道】已在湖北被起訴的國足隊前主教練李鐵，日前在內地反貪腐專題片出鏡懺罪，片中揭露他如何透過賄賂帶領球隊取勝。內媒昨日報道，有傳李鐵的妻子龍菲拒絕退還2.7億元人民幣（約3億港元）贓款，還準備離婚前往美國。

另傳李鐵在英有家庭

據報道，李鐵需要退贓的數字高達數億元人民幣，但他一早做好準備，安排其妻龍菲和孩子前往美國，錢大概亦被龍菲帶走。但李鐵落網後，龍菲並沒積極協助李鐵退贓以減免刑罰，甚至申請離婚，但料她不會回國辦理手續，李鐵面臨的處罰可能加重。另有傳李鐵在英國還有一個家庭，在該處的情婦或成為他唯一救星。