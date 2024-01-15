受管制石墨材料 中方批准向韓出口

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日引述業界消息指，中國政府已批准向南韓主要電池行業廠商的球形石墨材料和石墨負極材料成品出口申請。供應鏈消息人士指，雖然中國上月初加強對石墨物項的出口管制，但批准包括韓企在內的一系列石墨出口許可證，意味韓企從華進口石墨過程暫無特別問題。

韓電池企業逾九成石墨從華進口 據報道，中方上月下旬批准向南韓鋼鐵巨頭浦項製鐵集團（POSCO）旗下電池材料生產子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產所需的球形石墨材料，該公司是南韓唯一正負極材料全部涉足的二次電池材料龍頭企業。中方亦批准向南韓三大動力電池企業LG新能源、SK Innovation和三星SDI出口石墨負極材料成品。

南韓產業通商資源部統計顯示，當地前年進口價值約2.41億美元（約18.8億港元）的人造和天然石墨，其中逾九成從華進口。曾有報告指出，如果中美交惡，在美設廠的南韓電池企業相關出口許可或會被推遲甚至撤回。