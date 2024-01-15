傳駐美期間與蕭美琴相戀 天津南開大學院長斥造謠

劉亞東稱保留法律追責權

劉亞東在聲明中指出，台灣地區領導人選舉期間，網上有人造謠稱他與蕭美琴有過戀愛關係。他1994年至1999年確曾在美國工作，但不是在蕭美琴曾就讀的哥倫比亞大學學習，在美期間和回國以後，均未與對方有過任何接觸，批評「談戀愛」是無稽之談。他希望維基百科以及其他在網上造謠和傳謠的人好自為之，強調保留追究其法律責任的權利。