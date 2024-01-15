投票日深夜 陸氣球飛越海峽中線

【本報綜合報道】台灣國防部周日公布，上周六舉行台灣大選期間，沒有大陸軍機出現在台海周邊，但當日深夜再次發現大陸空飄氣球，飛越海峽中線。解放軍東部戰區同日發布最新海上實戰軍事訓練文章及短片，可見數艘導彈快艇曾在海上航行並實施火力打擊，沒有提到日期地點，亦未提及台灣大選。

據台方公布的解放軍台海周邊海空域動態，上周六早上6時至昨日早上6時，台軍偵獲解放軍軍艦4艘次，在台海周邊活動。上周六晚11時6分在基隆西方75浬，發現一個逾越海峽中線的大陸空飄氣球活動，高度達2.7萬呎，晚上11時28分在接近北部海岸前消失。對於大陸持續施放空飄氣球，在台灣大選當日派遣軍艦在台海周邊活動，台國防部批評破壞區域局勢穩定，強調台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。

軍媒播殲15驅離不明飛機片段 另一方面，內地軍媒播出節目，有解放軍海軍艦載機飛行員講述驅離外機經歷。殲15是為航母編隊護航的戰機，飛行員表示曾在訓練期間遇到數架不明飛機朝航母編隊飛來，多次警告驅離後，對方最終離開。