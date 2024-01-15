柯文哲拒辭任黨主席 揚言4年後再戰必勝

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲上周六在新莊競選總部發表演說，宣布敗選。按以往慣例，台灣政黨在大選中失利，該黨主席往往用請辭以示負責。惟柯文哲當晚表示，不會辭任黨主席，預告4年後再戰，強調下次一定可以執政。

柯文哲表示，在藍綠陣營夾殺下，撐出三強鼎立的局面，已向世界證明台灣不是只有藍綠，只要繼續努力，下個4年會獲得更多認同與力量，只要支持者不放棄，他們也沒放棄的理由。

他呼籲支持者在下一屆總統選舉中，繼續將選票投給他。至於會否請辭黨主席為敗選負責，柯文哲表示現階段他一辭職，民眾黨就會四分五裂，他暫時還需要工作一陣子，待黨主席固定期滿後再處理。

聲稱要認真培養接班人 針對選舉落敗的原因，柯文哲分析可能敗於「組織」與「文宣」兩方面問題。他指出，民眾黨沒完整組織，位居絕對弱勢，坦言他們比不上有動員系統的百年政黨。他又認為，敗選證明了只靠自媒體宣傳，無法在傳統媒體打壓的狀態下取得優勢。他強調，政治上永遠要培養接班人，他們接下來要開始很認真地培養接班人。

柯辦總幹事黃珊珊被外界指摘是敗選戰犯。對此，她昨日在社交網寫下千字文，指藍白合部分，柯文哲衷心期望在野真誠合作，但是事與願違，藍營只想用民調誤差範圍引君入甕，批評國民黨主席朱立倫「詐騙別人不成，反而責怪報警的銀行行員」。