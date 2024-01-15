新任行政院長 6人被點名

上述人選之中，目前以林佳龍、鄭麗君、潘孟安、鄭文燦呼聲較高，其中鄭文燦曾與賴清德有微妙的競爭關係。另有民進黨人士認為，陳其邁其實是另一位出人意料的下任行政院長人選，因為他在民進黨中生代中已無競爭者，聲勢也超過鄭文燦，但由於他仍在任高雄市長，離開稍有風險。