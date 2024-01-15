新任行政院長 6人被點名
【本報綜合報道】台灣副總統、民進黨主席賴清德當選總統，誰將接任閣揆成為新的關注點。台媒昨日指出，目前至少6人被點名，包括賴清德全台競總總幹事潘孟安、競選總部全台總督導卓榮泰、前文化部長兼政策藍圖召集人鄭麗君、總統府秘書長林佳龍、高雄市長陳其邁，以及行政院副院長鄭文燦。
上述人選之中，目前以林佳龍、鄭麗君、潘孟安、鄭文燦呼聲較高，其中鄭文燦曾與賴清德有微妙的競爭關係。另有民進黨人士認為，陳其邁其實是另一位出人意料的下任行政院長人選，因為他在民進黨中生代中已無競爭者，聲勢也超過鄭文燦，但由於他仍在任高雄市長，離開稍有風險。
新閣揆須抵禦立法院壓力
賴清德當選前承諾，未來組閣將用人唯才、不分黨派。但台媒指出，賴清德首任閣揆必須幫助他「開疆闢土」，也要兼顧民進黨內派系平衡，並考量理念溝通可不可以達成一致。分析指，由於民進黨立委席位未過半，將面臨是否重啟海峽兩岸服務貿易協議、解密高端疫苗採購合約等敏感政策，新任閣揆的重要任務就是如何在立法院接招，為賴清德擋刀。
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