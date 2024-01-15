藍營支持者籲勿偏向一方

【駐台記者宋江誠報道】台灣大選勝負已分，執政民進黨總統候選人賴清德當選。有國民黨支持者認為，雖然賴清德勝選，但他的勝利源自反對派的分裂，而非絕對多數的支持。兩岸緊張關係將持續甚至更緊張，只有緩和海峽兩岸軍事緊張局勢，對台灣經濟才是有益。

台北市選民彭小姐（62歲）任職醫療人員，她是國民黨支持者。她指民進黨過度傾向美國，造成兩岸持續緊張不穩定態勢。她認為只有國民黨或民眾黨的勝利，才會使兩岸關係回暖。她指出，對美國的態度不應如蔡英文時代般處處言聽計從，唯唯諾諾。

促藍營除腐敗形象 大學教授紀先生（62歲）是台中市人，他是侯友宜支持者，認為侯敗選是因為個人政治魅力輸給賴清德，同時領袖氣質亦不夠。另一個原因是國民黨在台灣人民心目中一直擺脫不了腐敗的不佳形象，經營年輕族群亦不夠積極。據紀先生觀察，中部每10個年輕人，只有一人投給國民黨。國民黨未來如果想執政，就必須放棄長期的內鬥，否則難獲人民信任。

對於賴清德當選，紀先生認為兩岸關係不會過於緊張，畢竟兩岸系出同源，和兄弟一樣，民進黨不必把大陸當成敵對對象，更不必逢中必反。他主張台灣不要一味偏向某一集團，和另一集團對立，畢竟台灣是一個國際小區域。