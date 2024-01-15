賴清德妻吳玫如 罕有出鏡助選

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德當選總統，其家人亦成為焦點。賴清德從政近30年來，其妻子吳玫如一直十分低調，很少露面，但在近來的選戰卻罕有出鏡拍片宣傳，甚至現身選前之夜造勢活動為丈夫站台。吳玫如當年是淡江大學的校花，賴清德對她一見鍾情。

吳曾是大學校花

賴清德與吳玫如的愛情故事從高中聯考開始，當時兩人都是陪考人，賴清德對吳玫如一見鍾情，或因生性害羞，直到大學3年級他才勇敢追求。後來賴清德當兵，吳玫如每天都會寫信鼓勵他，賴因此認定對方就是真命天女。賴清德成為成大醫院住院醫生後，兩人終於結婚，並育有兩子。據指，吳玫如知道賴清德非常愛吃甜食，但又怕他身材走樣，所以總會細心為他準備較健康的無糖餅乾。