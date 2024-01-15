美卿賀台選期待合作 京斥違一中承諾嚴正交涉

AIT主席及美兩前官員訪台 中國大陸外交部發言人昨日表示，美國國務院就台灣地區選舉發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。同日，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）抵台訪問。

民進黨總統候選人賴清德勝選後，美國國務卿布林肯透過國務院發言人辦公室發布聲明祝賀賴清德，也恭賀台灣人民再次展現其民主體制及選舉程序的健全與堅實，期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，強調符合美國基於台灣關係法、中美三個聯合公報及六項保證的一中政策。他又指，美方致力維持台海和平穩定，確保分歧在不受脅迫與壓力下和平解決，美台夥伴關係將持續深化。

兩任眾議院議長亦表態 美國眾議院議長約翰遜亦表示，很高興看到民主在台灣人民之間蓬勃發展，美國渴望與賴清德合作。為強調國會對安全和民主的持續承諾，眾議院代表團將訪台。前眾院議長佩洛西則指，台灣對和平、自由及其活力民主的堅定投入，仍激勵世界。

針對上述聲明，大陸外交部發言人昨日表示，美方所作所為嚴重違背僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。陸方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。發言人強調，陸方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

外交部也就台灣地區選舉結果發表評論，指台灣問題是中國的內政，無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變。另外，在埃及訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日重申，台灣地區選舉是中國地方事務。

陸委會指陸方介入選舉 台灣陸委會上周六表示，高度遺憾陸方在選前透過各種方式介入今次大選，企圖影響台灣人民的投票意向，事實證明這些做法適得其反。陸委會表示，台政府未來仍將致力維持台海和平穩定，繼續秉持「四個堅持」穩健處理兩岸關係；又呼籲大陸當局務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局，停止對台脅迫施壓，以開放態度推動健康有序的兩岸交流。

在北京向美方提出嚴正交涉之際，AIT宣布羅森伯格、哈德利及史坦伯格昨日訪台，並於翌日與台灣各界政治領袖會面。英媒報道，兩人除了與民進黨見面外，也將與在野陣營會面。一名美國前官員指出，美方此舉可能招致反效果。報道引述另一名消息人士表示，美國此時派前資深官員訪台是個「壞主意」，因為無論是台北或北京，都可能藉機推動各自的議程，將為華府造成政策難題。本報綜合報道

劉建超（左）與布林肯（右）見面交流。 約翰遜指，眾議院代表團將訪台。 哈德利 史坦伯格