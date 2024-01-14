科技創新被超趕 歐洲經濟遇困難

經歷了將近兩年的俄烏戰爭，歐洲人民普遍覺得自己最受傷，生活水平下降是歐洲人民眼前最嚴重的問題。雖然2022年開戰初期激烈的通貨膨脹，到2023年中開始緩和，但是食品價格2023年平均漲價超過60%，家用能源開支也倍升，即使不少政府提供補貼，但低下階層市民感到的壓力極大。

如今德國民眾正擔心政府因為無法擴大預算，計劃削減家用能源津貼。最近最轟動的是德國農民大示威，抗議政府計劃取消農業機械的柴油補貼，這將令農業生產成本飛升，不單止會導致農民無法經營而瀕臨破產，也會令德國農產品在歐洲市場失去競爭力。此外，荷蘭的情況也令人憂慮，目前估計荷蘭的「在職貧窮」人口多達100萬，佔總人口的5.5%。

一項歐洲的社會研究顯示，73%受訪者預期2024年的生活水平會下降；其中更有40%受訪者表示，有時候甚至大多數時候，支付生活開支會出現困難。

面臨中美日韓挑戰 踏入2024年，有經濟學家認為，對比去年的情況，今年將有好轉的機會，首先是通脹已經開始回落，隨着工會組織提出爭取大幅加薪，今年工資有機會上升至超過通脹的水平。歐洲官方人士亦強調，歐洲免費醫療、社會福利的大量補貼，仍居世界前列，給予歐洲低下階層遠比其他社會更多生活保障，而歐洲公民仍然有高購買力。

不過，有歐洲經濟分析家指出，無疑歐洲人的生活水平及質素非常高，歐洲國家的經濟排名亦很高，問題是，歐洲民眾擔心的是經濟發展前景。目前歐洲的就業情況仍然不俗，歐洲大企業在股市亦普遍向好，然而，歐洲經濟火車頭德國在過去6季中，只有兩季有些微增長，2023年第3季出現收縮，這會嚴重影響德國及全歐洲今年的經濟情況。

事實上，歐洲經濟學家普遍最憂慮的，是歐洲經濟增長很依靠科技創新，而這方面正面臨美國、中國、日本、南韓的嚴重挑戰。此外，不單止美國，連印度都開始在資訊科技軟硬件方面優於歐洲；德國和法國的汽車業，亦被中國及美國超前；德國的綠色能源龍頭大哥地位，也被中國取代，這才是歐洲經濟發展的大患。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻