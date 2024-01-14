美舊屋拆牆堡壘重現 獨立戰爭遺迹可見

美國傳媒上周五報道，西維珍尼亞州門羅縣一名男子早前購下一座古舊的房屋，砸開屋中牆後發現它曾是該國獨立戰爭時期的一座木製堡壘，並在院子地底挖掘到大量古董，推測部分歷史遺迹甚至能追溯到該國起源。他近日在社交平台公開這一驚天發現，隨即引起網民熱議。

布賴恩（John H. Bryan）透露，房屋建於1770年，前屋主去世後，他以7.5萬美元（約58萬港元）購入房子。由於對歷史頗有研究，他當時認定房屋前身是一座堡壘，故特地在買下房子後拆除灰泥牆壁，最終證明其推斷正確。堡壘多年來被一層厚灰泥掩蓋，裏面的橡木牆仍保存完好。

後院挖出古董及一戰紀念品 布賴恩後來在房屋後院挖掘出大量古董，包括一件美國南北戰爭時期的黑色連身裙、一張錶在鍍金相框中的全家福，以及一個1840年代、裝滿書籍的櫃子。另外，櫃子內裝有一個第一次世界大戰時期的防毒面罩、衣服及戰時紀念品，他推測古董是前屋主及其家族過去留下的財產。他2021年已將木牆修復完畢，現時仍在翻新房子，未來將會設法開放房子予公眾參觀，一睹美國的重要歷史。本報綜合報道

舊屋現在（上圖）和過去（下圖）外觀的對比圖。 布賴恩 舊屋前身為美國獨立戰爭時期的木製堡壘。 布賴恩現時仍繼續翻新房子。