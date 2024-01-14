美國多州暴風雪吹襲 逾1600航班取消

今次是一周內第3場大風暴，預計艾奧瓦州的風寒溫度將會低見攝氏零下42度，德州和紐約州都已經發布風速高達每小時80公里的警告。紐約州州長胡楚上周五向西部地區發布緊急狀態。而在德州部分地區，氣象局發布風寒警報，警告民眾可能出現體溫過低和凍傷，州長阿博特提醒居民要非常小心，又說會為有需要的人提供避寒中心。在南部密西西比州，大約300萬人受到龍捲風和雷暴威脅，氣象局警告，強風可能導致屋頂和電線損壞。