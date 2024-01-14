美國多州暴風雪吹襲 逾1600航班取消
【本報綜合報道】美國多州遭受冬季風暴吹襲，迎來寒冷和惡劣天氣，國家氣象局幾乎在每個州都發出天氣警報，包括暴風雪、冰雹、雷暴和龍捲風。截至美東時間上周五早上9時許，美國共有1,643班航班被取消，1,238班航班延誤。
今次是一周內第3場大風暴，預計艾奧瓦州的風寒溫度將會低見攝氏零下42度，德州和紐約州都已經發布風速高達每小時80公里的警告。紐約州州長胡楚上周五向西部地區發布緊急狀態。而在德州部分地區，氣象局發布風寒警報，警告民眾可能出現體溫過低和凍傷，州長阿博特提醒居民要非常小心，又說會為有需要的人提供避寒中心。在南部密西西比州，大約300萬人受到龍捲風和雷暴威脅，氣象局警告，強風可能導致屋頂和電線損壞。
法國寒流突襲 5省發警報
歐洲方面，法國目前受到寒流突襲，近數天氣溫徘徊在攝氏零下1度，至上周四仍有5個省份發布橙色霜雪警報。惟法國當局表示有足夠電力度過這季寒冬。法國月初起遇寒流突襲，當局日前曾因道路結冰關閉通往首都的兩條主要公路。受霜雪影響地區包括南部埃羅、塔恩、阿韋龍、奧德和洛澤爾省。
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