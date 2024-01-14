FAA加強監控生產線 737 MAX 9或須額外審計

美國聯邦航空局下令波音737 MAX 9客機停飛。

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五在空中甩門後，聯邦航空局（FAA）下令所有同型號客機停飛檢查。繼宣布調查波音品質監控情況後，FAA上周五再決定加強監控波音的飛機生產和製造過程。

研究移交第三方評估監督 FAA表示，將審視737 MAX 9飛機的生產線和供應商，評估波音有否跟從品質監控程序，FAA會視乎結果決定是否須要進行額外審計工作。同時，FAA會加強監督現役737 MAX 9的事件，並評估授權和品質監督的安全風險，研究把這些職能移交給獨立第三方實體的選項。

FAA局長惠特克（Michael Whitaker）指出，是時候重新審查授權並評估任何相關安全風險，737 MAX 9停飛及近年來發現的多個與生產相關問題，令FAA要考慮各種降低風險的選擇，正探討透過獨立第三方來監督波音的檢查及品質系統。FAA同時決定，繼續停飛171架737 MAX 9展開安全檢查，其中40架須重新檢查，以確定安全性是否足以復飛。

全日空客機駕駛艙玻璃現裂痕 此外，日本全日空一架航班編號NH1182的波音737客機昨日從北海道新千歲機場飛往富山機場期間，駕駛艙玻璃出現裂痕，客機隨後折返新千歲機場。客機上載有59名乘客和6名機組人員，事件中無人受傷。本報綜合報道

阿拉斯加航空737 MAX 9客機發生甩門事件。 機門墜落地面。 飛脫機門送往檢查。