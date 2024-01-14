英郵局系統出錯 傳貝理雅知情

【本報綜合報道】英國郵局公司（Post Office）早年依據電子會計系統，起訴近千名郵局分行負責人監守自盜，後來發現系統出錯。首相辛偉誠上周三宣布將推動立法撤回所有定罪，向每人賠償至少60萬英鎊（約597萬港元）。英媒上周五報道，引入會計系統的時任首相貝理雅知道系統有缺陷。

誤告近千員工監守自盜 郵局公司在1999年引入日本富士通開發的電子會計系統「Horizon」後，發現多間郵局分行現金短缺。郵局公司認為系統沒有出錯，堅持是分行經理及副經理涉嫌欺詐、侵吞款項，截至2015年間指控多達3,500名分行負責人，其中超過900人被正式起訴。多人入獄身敗名裂，部分人家庭破裂甚至自殺身亡。

到2019年，英國高等法院裁定會計系統出錯，令一批郵局分行負責人被錯誤定罪，他們開始爭取賠償。英國有電視台日前播出改編劇集，引起當地公眾重新關注事件，並要求涉事政客道歉。貝理雅發言人回應，「Horizon」系統存在嚴重缺陷，導致悲慘且完全不可接受的後果，貝理雅對受影響人士深表同情。