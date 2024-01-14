載軍用燃料 美油輪撤入菲申請

指未獲外交部許可

約塞米蒂商人號代理人於本月2日提交蘇碧灣入港申請，惟代理人在船隻預定抵達當天突然以沒有獲得菲律賓外交部許可為由，要求撤銷入港批准。美國駐菲律賓大使館發言人拒絕評論事件，並指有合適渠道安排燃料運輸及儲存。菲律賓參議員、總統小馬可斯姊姊伊梅（Imee Marcos）早前要求國防部及軍方解釋燃料轉運計劃，認為美菲莫名其妙的沉默，只會讓人懷疑美軍在中美之間因台灣終須一戰的預測下，在菲律賓預先儲備軍事物資。