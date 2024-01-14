英加碼249億 軍援基輔

俄侵烏將屆兩載 美暫停額外資助 下月將是俄羅斯入侵烏克蘭兩周年，美國日前證實已暫停額外撥款援烏。英國首相辛偉誠前天訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基簽署安全合作協議，承諾下個財政年度繼續軍援烏方，金額加碼至25億英鎊（約249.3億港元），屬過去兩年來最大手筆軍援預算。

辛偉誠對上一次訪問已是2022年11月，他前天抵達基輔時稱：「我今天前來傳達一個訊息：英國將不會動搖（援烏），無論是烏克蘭最黑暗時刻，抑或未來更好時代，我們都站在一起。」他亦同時讚揚烏軍展現極大勇氣，對抗俄方殘酷入侵，直至目前仍堅定不移保衞國家，捍衞自由民主原則。

當雙方簽署安全合作協議後，辛偉誠重申英國支持烏克蘭非常重要，理由是俄羅斯總統普京一旦在入侵烏克蘭戰事取勝，那麼不會就此止步。根據協議，英方將在軍事及經濟領域向烏提供支援，目的是在基輔成功加入北約前阻止莫斯科入侵。

提供無人機最快4月交付 過去兩個財政年度，英國每年軍援烏克蘭預算約為23億英鎊（約229.3億港元）。多名英方官員透露，英國將繼續向烏提供遠程導彈、防空系統及炮彈，其中無人機投入金額達到2億英鎊（約19.9億港元），包括提供空中偵察、長程打擊及水下無人機。該批無人機大多是英國製造，最快4月起開始交付。

澤連斯基形容，烏英雙方簽署一份前所未有協議。他亦在網上社交平台提到，該份協議不只是宣言，屬雙方合作之下成果。他又指，假如烏克蘭1991年宣布獨立時能夠獲得類似安全保證，俄羅斯根本就不會發起侵略行動。

另一邊廂，美國白宮國家安全委員會發言人柯比上周四證實，透過總統提用權對烏提供軍事援助資金已用盡，美方已暫停軍援烏克蘭。他稱希望國會能盡快處理白宮額外撥款請求，從而向烏提供更多資金。本報綜合報道