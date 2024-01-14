澳洲3軍官 將在美完成操作核潛艇訓練

【本報綜合報道】美國繼續在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）框架下，協助澳洲建立操作常規攻擊核潛艇的能力。澳洲皇家海軍3名軍官上周五在美國海軍核動力訓練單位（NPTU）畢業，他們只要完成多一項訓練，就可以實地操作核潛艇。

澳洲皇家海軍少校海登（James Heydon）、少校克萊恩（Adam Klyne）、上尉霍爾（William Hall）去年7月在美國海軍核動力學校畢業後，加入美國南卡羅萊納州查爾斯頓的核動力訓練單位學習；如今通過核動力訓練單位這一關，下一步向康涅狄格州格羅頓的美國海軍潛艇軍官基本課程報到，是加入核潛艇部隊的最後一關。一旦順利完成，他們將獲安排在美國維珍尼亞級攻擊核潛艇繼續訓練及資格認證。

2030年代初獲美核潛艇 根據合作計劃，美國有意2030年代初期向澳洲出售3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，澳洲亦有望必要時從美國採購多兩艘同級攻擊核潛艇；這批美製攻擊核潛艇用作澳洲建造下一代AUKUS級攻擊核潛艇時，維持潛艇戰力。AUKUS級攻擊核潛艇由英國設計及採用澳英美三國科技，將分別在澳洲及英國建造；英國皇家海軍計劃最快2030年代末期獲得首艘AUKUS級攻擊核潛艇，澳洲皇家海軍獲得的時間是2040年代初期。